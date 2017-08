'Als je me op een poster ziet staan, denk je niet: die gast ziet eruit alsof hij goed ruikt'

Als er één song Ed Sheerans positie in de popcultuur van 2017 samenvat, is het wel ‘Galway Girl’. Het vrolijke, melige folkliedje is absoluut niet zijn beste creatie: toen hij het vorige zomer opnam, noemde zijn muziekpartner Benny Blanco het zelfs zijn slechtste song ooit, en de platenmaatschappij vond het ook maar niets. Ter verdediging flanste Sheeran een commercieel argument in elkaar over de Ierse diaspora als wereldwijde afzetmarkt, maar de waarheid is dat hij het gewoon echt goed vond. ‘Ik ben een redelijk koppig persoon,’ zegt hij.

Toen het lied in maart uitkwam, werd ‘Galway Girl’ in recensies en op Twitter behoorlijk afgekraakt, maar wanneer Sheeran het lied live brengt, gaat het publiek helemaal los. ‘Galway Girl’ is een echte publiekslieveling, net zoals ‘Sing’, ‘Thinking Out Loud’ en ‘The A Team’. En het stond op nummer één in de Ierse hitlijsten. Dus hij had gelijk, toch?

Ed Sheeran «Sommige mensen vinden dat nummer echt gruwelijk, dus zij zouden je tegenspreken, maar over het algemeen: ja, het werkt! Dat lied is zó’n splijtzwam: je houdt ervan of je haat het. En dat is best. Ik wil dat mensen een mening hebben, zelfs als die mening mij kwetst. Ik word vaak een grijze muis genoemd, maar dat kan toch niet kloppen als ik zoveel uiteenlopende reacties uitlok?»