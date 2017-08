Topvoetbal is goud waard. De Nederlands-Zuid-Afrikaanse schrijver Simon Kuper vergeleek de markt van moderne topvoetballers ooit met kunsthandel. Topspelers zijn als de oude meesters: statussymbolen voor de allerrijksten der aarde, zoals schilderijen dat al langer zijn. Miljardairs zoals Roman Abramovitsj (Chelsea) of de emir van Qatar kochten vroeger een Picasso of een Rembrandt, tegenwoordig kopen ze ook voetballers om fictief aan de gevel van hun paleis te hangen.

Goedbeschouwd heeft niet de voetbalclub Paris Saint-Germain Neymar gekocht, wél Tamim bin Hamad al-Thani, de schatrijke emir van Qatar en eigenaar van de Franse club. Om de UEFA-regels van ‘Financial Fair Play’ te omzeilen, is een slimme constructie bedacht: Neymar wordt het boegbeeld van het WK 2022 in Qatar. Met het geld dat hij daarvoor krijgt, koopt hij eigenhandig de clausule af in zijn Barcelona-contract, vastgesteld op 222 miljoen euro. Volgens Spaanse en Franse media krijgt Neymar in Parijs 36 miljoen aan tekengeld, naast een vijfjarig contract met een recordsalaris van 60 miljoen bruto per jaar – goed voor een totaalbedrag van ruim 550 miljoen euro. Het zijn zulke krankzinnige bedragen, dat je als liefhebber niet weet of je erom moet lachen of huilen.

Barcelona had de verkoopclausule juist opgesteld om kopers bij voorbaat weg te jagen: niemand kan een voetballer van 222 miljoen betalen, zo was de gedachte. Maar de Catalaanse club had buiten de Qatari gerekend, met hun rancune, hun miljarden en hun prestige-oorlogjes. Had Barcelona deze zomer maar geen afscheid moeten nemen van Qatar Airways als shirtsponsor, ten faveure van de Japanse computergigant Rakuten. De sjeiks zwoeren prompt wraak. Om ‘het schilderij’ Neymar te kunnen kopen, was in Qatar alles geoorloofd. Bedoeld ook als signaal dat het oliestaaatje nog altijd machtig is in het Midden-Oosten, ondanks de dalende olieprijzen, ondanks de diplomatieke crisis met zijn buurlanden.