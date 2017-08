Een mens van goede wil: Hannes Wyckmans bouwde een passief zonneschooltje in de Indiase Himalaya

'Puur geluk bij 40 graden onder nul'

Tijdens zijn studie ‘Internationale samenwerking Noord-Zuid’ liep Hannes Wyckmans samen met zijn studiemakker Korneel Labeur een halfjaar stage in de Indiase Himalaya. ‘We onderzochten er hoe de plaatselijke bevolking de harde winter beleeft en wat de invloed van die extreme koude is op hun samenleving. We strandden in het zeer moeilijk bereikbare dorpje Shadey. Het vroor er stenen uit de grond, maar we waren betoverd door de pracht van de bergen en de vriendelijkheid en gastvrijheid van de mensen. Ondanks de kou zijn de dorpsbewoners enorm warm. Ik trof er puur geluk aan in een oase van rust. De gejaagdheid die wie zo vaak in België moeten ervaren, valt compleet weg tussen de duizelingwekkende bergen. We leerden er de Koreaan Jay Hyung Kim kennen, sloten vriendschap met hem en besloten al gauw om samen een schooltje te bouwen.’

HUMO Er zijn toch wel scholen?