Op computerles in Veles: het echte verhaal achter het fake news

Wat hadden de Amerikaanse en de Franse presidentsverkiezing met elkaar gemeen? Beide kiescampagnes werden bezoedeld door fake news: ‘Emmanuel Macron heeft een offshore bankrekening in de Bahama’s!’ ‘WikiLeaks bevestigt: Hillary verkocht wapens aan IS!’ Ook in aanloop naar de Duitse verkiezingen in september zit de schrik voor de invloed van nepnieuws er stevig in. Een reportage vanuit de geboorteplek van de valse nieuwtjes: het stadje Veles in Macedonië. ‘Trump heeft zijn baan aan ons te danken.’