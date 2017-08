Het is de voetganger, stupid! Waarom er veel meer aandacht moet komen voor de zwakste weggebruiker

'Als men een weg heraanlegt, vraagt men zich alleen af: 'Hoe raken auto's en fietsers vlot en veilig van punt A naar punt B?' De voetganger betaalt altijd het gelag'

We treffen Tom Dhollander voor het station van Antwerpen-Berchem. Het is vakantie en we hebben buiten de spitsuren afgesproken: veel voetgangers zijn er niet te zien. Nochtans zijn ze met veel meer dan we over het algemeen aannemen.

Tom Dhollander «Voetgangers worden onderschat in de statistieken, dat is een oud zeer. Dat heeft te maken met de manier van onderzoeken. Auto’s en fietsers worden geteld met magnetische lussen in de grond, maar als onderzoekers willen weten hoeveel voetgangers onderweg zijn, moesten ze tot voor kort staan turven op de hoek van de straat: tijdrovend en duur. Tegenwoordig kunnen ze gelukkig een beroep doen op nieuwe technologieën. Een paar jaar geleden heeft de Universiteit Hasselt de voetgangerssstromen op de Pukkelpopweide in kaart gebracht door gsm-signalen te tracken. De Universiteit Gent doet iets soortgelijks met bluetooth in het stadscentrum. Dat is erg nuttige informatie: je telt niet alleen hoeveel mensen te voet gaan, je brengt ook hun verplaatsingsgedrag in kaart.»

In Nederland staan ze op dat vlak verder dan wij. Onderzoekers hebben becijferd dat 20 procent van alle verplaatsingen volledig te voet wordt afgelegd, en in 70 procent van de gevallen gedeeltelijk. Dat is logisch: wie de trein neemt, wandelt vaak naar het station. Wie met de auto gaat winkelen, moet enkele hectometers tussen de parkeergarage en de winkelstraat overbruggen. Tussen 2004 en 2014 steeg het aantal afgelegde kilometers met 15 procent.

Dhollander «Dat heeft natuurlijk te maken met de bevolkingstoename. Hopelijk zullen we de auto daar meer en meer bannen. Ook andere demografische evoluties spelen een rol: oudere mensen gaan vaker te voet, weliswaar voor korte afstanden. Ook migranten van buiten Europa wandelen veel meer dan dat ze fietsen.»

'Dat is de strijd die we de komende jaren moeten leveren: geven we de openbare ruimte aan de auto's of aan de mensen?'

Onkruid en ratten

De toekomst is aan de voetganger, maar als er beslissingen over mobiliteit en verkeersveiligheid worden genomen, gaat de meeste aandacht nog altijd naar de auto en de fiets. Dhollander laat zijn blik over de leegte voor het station glijden.

Dhollander «Dit is een goed voorbeeld van hoe men het de voetganger moeilijk maakt. Het plein geeft de mensen niet wat ze verdienen. Een stationsomgeving is de toegangspoort naar de stad. Het zou een oase moeten zijn waar mensen aankomen en denken: ‘Wow!’ Maar het is één en al chaos: het onkruid woekert langs alle kanten en ’s avonds zie je ratten wegschieten. Het weinige groen dat er is, biedt geen enkele meerwaarde. Als je het plein op de satellietbeelden van Google Maps bekijkt, zie je dat de hagen verderop een mooi patroon vormen. Maar een plein is niet gemaakt voor de man in de bouwkraan, maar voor de voetganger: hij ziet dat patroon niet. Ze zouden beter een stuk wildernis aanleggen en de natuur haar gang laten gaan, dat is veel prettiger om naar te kijken. Merk trouwens op dat hier nergens zitbanken staan, ook al bevinden we ons op één van de belangrijkste knooppunten van de stad. Je kunt niet verpozen, tenzij je op een terrasje gaat zitten en iets consumeert.»