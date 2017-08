'Ik weet niet hoe ik mij zal voelen de dag dat we om de knikkers spelen tegen Beerschot'

In de Luminus Arena, het stadion van KRC Genk, zwaait Janssens de deur van de Beobank-loge open en draait voor één keer rechts af, en niet links, waar de muur paars kleurt. De kleur van de Genkse hoofdsponsor is ook die van zijn jeugdliefde Beerschot, en dat beeld gunt Janssens de Humo-fotograaf niet. Over de controlefreak in hem en het Antwerpse voetbal zullen we het later hebben. Eerst de ambities van KRC Genk, die, in een jaar waarin het van Europees voetbal verstoken is, allerminst bescheiden te noemen zijn.

HUMO Jullie mikken op de top drie. Een forse ambitie: het is Genk de laatste vijf seizoenen niet gelukt daarin te geraken.

Patrick Janssens «Wij hebben op alle vlakken sterk geïnvesteerd en hebben daar vorig seizoen al redelijke resultaten mee behaald, in Europa zelfs vrij spectaculair. Het is een gezonde ambitie: wij vinden dat we ze mogen en móéten uitspreken. Maar we gaan er onze trainer niet op afrekenen.»

HUMO En jullie willen dat bereiken met dominant en aantrekkelijk voetbal.

Janssens «Elke club met een beetje historiek heeft zijn huisstijl. De slogan van Club Brugge is niet voor niets: ‘No Sweat, No Glory’. Wij zijn een andere club. In het begin is hier zeker ook met veel inzet geknokt, wat met het mijnwerkersverleden van deze regio te maken heeft, maar de voorbije tien jaar stond Genk voor technisch en aanvallend voetbal met jongens uit de eigen academie.»

HUMO U benadrukt graag het belang van die academie. Was Genk de weg kwijt?

Janssens «Ik vind van wel, maar als buitenstaander is het altijd makkelijk praten. Drie jaar geleden zat deze club in een diepe crisis. Mensen hadden de club verlaten, de trainerswissels volgden elkaar snel op, en de relatie met de supporters was vertroebeld. Als je op zo’n ogenblik in een leidinggevende positie komt en het schip in rustiger vaarwater probeert te krijgen, is reflectie belangrijk: waar komen we vandaan, wat maakt ons anders, en hoe kunnen we dat versterken in plaats van te willen zijn zoals de anderen? Na de kampioenstitel van 2011 is er wat te veel pretentie in deze club geslopen: ‘We gaan Anderlecht naar de kroon steken!’ Terwijl je zoiets alleen maar kan opbouwen als je trouw bent aan waar je vandaan komt. De voorbije drie jaar hebben we geprobeerd Genk weer dichter bij haar historische missie te brengen.»

HUMO De nieuwe clubmascotte draagt een mijnwerkershelm.

Janssens «Dat lijkt een detail, maar God is in the details. De mascotte is een kruising tussen een superheld – iets waar kinderen vandaag mee bezig zijn – en een mijnwerker. Elke beslissing die wij nemen, moet afgewogen zijn tegen dat verleden én het feit dat wij een opleidingsclub willen zijn.