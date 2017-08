'Ik geniet van alles wat oud én nieuw is, en ook van alles ertussenin'

Lukas Lelie ‘Een cosmopolitan met een piratenvlag’

We hebben er lang naar moeten zoeken, maar hier is hij dan: ’s werelds enige Bekende Vlaming die het allerminst druk-druk-druk heeft. Drie hoeraatjes voor Lukas Lelie!

Lukas Lelie «Het stand-upcomedianschap is sowieso al de meest relaxte job die er bestaat, maar daar komt nog eens bij dat de comedywereld praktisch stilligt in de zomer. Daar is dan ook een heel goede reden voor: humor wint het nooit van de zon. Als het goed weer is, drinken mensen liever een roseetje in hun achtertuin dan dat ze in een muffe tent naar iemand als ik gaan luisteren. Comedy werkt het beste wanneer het buiten koud en grauw is: dat is een wetmatigheid. Vandaar dat ik dus pas vanaf oktober weer de hort op ga met mijn zaalshow ‘Ik doe mijn best’.

»Toegegeven, in de tussentijd doe ik hier en daar wel nog wat optredens op festivalletjes en zo. Heel tof, alleen weet je al op voorhand dat het, wanneer het warm is, geen twee minuten duurt voordat de eerste toeschouwer met z’n programmaboekje of meegenomen Knack begint te wapperen – tien minuten later zit 60 procent van het publiek als gek te wapperen. (Gespeeld boos) Stelletje cultuurbarbaren.»

HUMO Waar erger je je nog meer aan in het leven?

Lelie «Aan geforceerd optimisme. Als iedereen zich altijd en overal even redeloos vrolijk zou gedragen als de gemiddelde Vlaamse radiopresentator, ik zou van een brug springen.»

HUMO Blij dat ik een medestander heb gevonden.

Lelie «Op zich heb ik niks tegen die mensen, maar waarom zéggen ze het niet gewoon als ze zich eens slecht voelen? Zeker bij ochtendprogramma’s mis ik dat. Een beetje Vlaamse ochtendpresentator post tegenwoordig al eens een selfie op Instagram met achter zijn of haar breed lachende gezicht een klok die op halfvijf staat. Dan denk ik: ‘Maar dat uur klopt toch niet bij die blije smoel?’ En de arme mensen die ’s morgens voor dag en dauw anderhalf uur in zombiemodus in hun auto moeten zitten, krijgen dus dat soort geforceerde vrolijkaards op hun dak wanneer ze de radio aanzetten. ’t Zou toch veel toffer zijn om op zo’n moment op een presentator te kunnen afstemmen die zegt: ‘Man man, wat een shitdag heb ik. Jij ook? Bel dan naar de studio, en laten we praten over hoe vreselijk onze levens zijn.’