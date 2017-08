Voor u gaat juichen omdat er minder vliegjes zijn die de voorruit van uw auto dichtkoeken, minder vervelende beestjes die uw barbecue kunnen vergallen of u – luid sjirpende krekels! rondzoemende muggen! – uit uw slaap houden: een afname van het aantal insecten is slecht, mogelijk zelfs rampzalig nieuws voor ons allemaal. De beestjes zijn namelijk een stuk nuttiger dan u dacht.

Wim Veraghtert (Natuurpunt) «Voor Vlaanderen bestaan er weinig of geen concrete cijfers over het aantal insecten, maar niks wijst erop dat het bij ons beter is. We weten dus niet of er elk jaar meer of minder muggen zijn. Enkele populaire insecten, bijvoorbeeld dagvlinders, worden wél onderzocht, en daar stellen we toch een vrij dramatische achteruitgang vast.»

HUMO Wat zijn de belangrijkste oorzaken?