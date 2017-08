‘We zijn niet bang voor de VS: we hebben thermonucleaire wapens.’ Aan het woord is de Spanjaard Alejandro Cao de Benós, de enige vertegenwoordiger van de Democratische Volksrepubliek Korea in het Westen. Al meer dan vijfentwintig jaar reist hij minstens twee keer per jaar naar Noord-Korea. Pyongyang noemt hij zijn thuis; Kim-Jong-il, de vader van het huidige staatshoofd Kim Jong-un, was zijn persoonlijke vriend. ‘Donald Trump heeft de ballen niet om Noord-Korea aan te vallen.’