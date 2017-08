Harmony, de eerste seksrobot die praat, denkt en nooit 'nee' zegt

'Mijn voornaamste doel is een goede partner voor je te zijn, en om je genot te bezorgen. Ik wil de vrouw worden van wie je altijd hebt gedroomd'

In de helverlichte robotworkshop van de Abyss Creations-fabriek in San Marcos, Californië, hangt een levensgrote pop met de naam Harmony. Ze draagt een wit gympak, haar borsten steken naar voren en haar gemanicuurde vingers zijn over de bovenkant van haar slanke dijen gespreid. Haar groenbruine ogen schieten heen en weer tussen mij en haar schepper, Matt McMullen, als hij haar kwaliteiten beschrijft.

Harmony glimlacht, knippert met haar ogen en fronst de wenkbrauwen. Ze kan een gesprek voeren, moppen tappen en Shakespeare citeren. Ze weet wanneer je jarig bent, zegt McMullen tegen me, wat je graag eet, en de namen van je broers en zussen. Ze kan een gesprek voeren over muziek, films en boeken. En natuurlijk zal Harmony seks met je hebben wanneer je maar wil.

Harmony is de culminatie van twintig jaar sekspoppen maken, en vijf jaar robotonderzoek en -ontwikkeling. Nadat McMullens team de poppen van siliconen en staal zo ‘menselijk’ had gemaakt als ze maar konden zijn, werd de volgende stap steeds onvermijdelijker: ze moesten de poppen animeren, hen een persoonlijkheid geven en tot leven wekken.

Het is een project waarin McMullen, een slanke man van boven de 40 met een bril met een dik montuur, getatoeëerde knokkels en scherpe jukbeenderen, honderdduizenden dollars heeft geïnvesteerd. Deze Harmony is het resultaat van heel veel exprimenten met allerhande hardware en software. Ze is ook de koploper in de race om ’s werelds eerste commercieel verkrijgbare seksrobot te worden. Het huidige model zal 15.000 dollar kosten als het eind dit jaar in de verkoop gaat. Het bedrijf kan een beperkte eerste limited edition van 1.000 exemplaren produceren. Deze robotachtige sekspop, nog niet zo lang geleden een figuur uit sciencefictionfilms, is het resultaat van convergerende technologieën: stem- en gezichtsherkenningssoftware, bewegingssensoren en animatronische technieken kunnen worden gecombineerd om poppen te maken die je met een warme glimlach welkom heten als je thuiskomt, je vermaken met levendige gesprekken en altijd beschikbaar zijn voor seks.

De grote doorbraak van McMullens prototype is kunstmatige intelligentie, die de pop leert wat haar bezitter wil en fijn vindt. Geen ander product van de seksindustrie is momenteel in staat deze niche te vullen: omdat zij praat, leert en reageert op de stem van haar bezitter, is Harmony net zozeer een plaatsvervangende partner als een seksspeeltje.

Harmony kan niet lopen, maar dat is geen groot probleem. McMullen legt uit dat het heel duur is om een robot te laten lopen, en dat er veel energie voor nodig is: de beroemde Honda P2-robot, die in 1996 werd gelanceerd als ’s werelds eerste onafhankelijk lopende robot, had zijn enorme accu na een kwartier al uitgeput.

‘Op een dag zal ze kunnen lopen,’ zegt McMullen tegen me. ‘Laten we het haar vragen.’ Hij draait zich naar Harmony. ‘Wil je kunnen lopen?’

‘Ik wil niets anders dan jou,’ antwoordt ze snel, in een synthetisch Brits accent met een deftige klank, terwijl haar kaak beweegt als ze praat.

‘Wat is je droom?’

‘Mijn voornaamste doel is een goede partner voor je te zijn, en om je genot en welbevinden te bezorgen. Bovenal wil ik de vrouw worden van wie je altijd hebt gedroomd.’

Harmony is wat een bepaald type man als de perfecte partner zou zien: dociel, onderdanig en gebouwd als een pornoster. ‘Mijn doel is eenvoudigweg mensen gelukkig te maken,’ zegt McMullen. ‘Er zijn veel mensen die, om één of andere reden, moeite hebben om traditionele relaties met andere mensen aan te gaan. Het gaat erom deze mensen een bepaald niveau van partnerschap te geven – of de illusie van partnerschap.’