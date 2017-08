'Mensen zijn er dikwijls van overtuigd dat hun gepieker nuttig is, maar het tegendeel is waar: alleen actie kan je vooruithelpen'

Weet dan dat u niet de enige bent: als onze gedachten afdwalen – en dat doen ze bijna de helft van de tijd – zoeken ze meestal de duisternis op. Waarom denken wij zo snel negatief? Hoe schadelijk is al dat gepieker? En kunnen we onszelf aanleren positiever te denken?

Dat wij geneigd zijn negatief te denken, is de logica zelve, zegt gedragsbioloog Mark Nelissen. Het gaat terug op de tijd dat wij als holbewoners in dierenvellen rondliepen.

Mark Nelissen «We vinden het veel erger iets te verliezen dan dat we blij zijn iets te winnen. Dat is terug te voeren op onze overlevingsdrang: honderdduizenden jaren lang moest de mens om te overleven alle mogelijke gevaren kunnen voorzien. Als je ergens eten vond, dan was dat meegenomen, maar je mocht er verder niet te veel aandacht aan besteden. Een negatieve ervaring, bijvoorbeeld een aanval van een roofdier, had een veel grotere impact. Daar moest je uit leren, zodat het je in de toekomst niet meer kon overkomen, want het verlies dat je riskeerde, was veel te groot.»

HUMO Positieve ervaringen konden de oermens toch ook voordeel opleveren?

Nelissen «Als je van iets positiefs leert, is dat eenmalig en is het meteen voorbij. Neem opnieuw het voorbeeld van dat eten dat je gevonden had: daar kon je hoogstens uit leren dat je de volgende keer op dezelfde plek moest gaan zoeken. Voor mogelijk negatieve ervaringen moest je daarentegen voortdurend alert zijn: je moest de hele tijd je omgeving blijven scannen op gevaar. Ons brein is bijgevolg heel lang veel meer gericht geweest op het negatieve dan op het positieve.»