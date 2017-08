Patokh Chodiev vs. Humo: rechtbank verwerpt klacht van Oezbeeks-Belgische miljardair

Even de feiten op een rijtje. Begin april brengt Humo een groot interview met Dirk Van der Maelen over de werkzaamheden in zijn parlementaire onderzoekscommissie naar de totstandkoming van de wet op de minnelijke schikking, de zogenoemde afkoopwet. Van der Maelen geeft antwoord op de harde vragen die hij krijgt, en hij schrikt er niet voor terug de informatie die hij over Patokh Chodiev heeft met het grote publiek te delen. Zoals bekend genoot Chodiev, een miljardair met een dubieuze reputatie, als één van de eersten van de afkoopwet. Sterker nog, het vermoeden bestaat dat de wet onder invloed van de hoogste Franse politieke instanties op zijn maat is geschreven.

Na de publicatie van het interview dient Chodiev een klacht in. Hij eist dat de papieren Humo uit de rekken wordt genomen en het interview van de website wordt gehaald. Later stelt hij die eis enigszins bij: in afwachting van een definitieve uitspraak moeten enkele gewraakte passages uit het artikel op de website verdwijnen. Zijn vordering wordt niet ingewilligd. Op 18 juli verklaart de Brusselse rechtbank van eerste aanleg in kortgeding de vordering ‘ontvankelijk doch ongegrond’.