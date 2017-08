Bigfoot Junior: grote voet, klein budget

Voor de achtste keer slaagt de kleine Belgische animatiestudio nWave erin een langspeelfilm te maken die wereldwijd in de zalen komt. U kunt nu in de Belgische bioscoop gaan ontdekken waarom: ‘ Bigfoot Junior ’, het verhaal over de 13-jarige Adam, die ontdekt dat zijn vader de legendarische Bigfoot is, is zo familievriendelijk als maar kan.

'Onze scène met Donald Trump was niet te betalen'

HUMO Hoe belandt een Belg bij de oer-Amerikaanse Bigfoot-mythe?

BEN STASSEN (producent) «Via de Amerikanen! (lacht) Drie jaar geleden zijn we benaderd door de producenten van ‘Alvin and the Chipmunks’ om in de vierde aflevering van die filmreeks de eekhoorns te animeren. Dat doen we echter niet: we willen alleen maar eigen langspeelfilms maken, niet zomaar wat tekenen voor anderen, en dat heb ik hun ook verteld. Ik zei dat ik op zoek was naar een goed scenario, en zo hebben ze me ‘Bigfoot Junior’ aangeboden, geschreven door twee Canadezen. Het was een scenario dat in ons budget paste, want meer dan 20 miljoen kunnen we niet investeren in een film, en het gebeurt genoeg dat ik verhalen om die reden moet afwijzen.»

HUMO Ook in deze film is er een scène gesneuveld om budgettaire redenen. Ik wist niet dat special effects ook in een tekenfilm zo duur waren.

Stassen «En toch is het zo. Elk nieuw personage dat je ontwikkelt, elk decor dat je tekent, kost geld. Een openingsscène in Het Witte Huis met helikopters, een schurkachtige president en nog zoveel andere figuren, zou ons een tiende van het budget hebben gekost. Voor nog geen twee minuten film was dat niet te verantwoorden. Ik had er wel spijt van, want met Trump in het Witte Huis zou dat een heel lollige scène zijn geweest. Nu, voor onze volgende film, ‘The Queen’s Corgis’, moeten we het bezoek van de Amerikaanse president aan de Britse koningin tekenen: ik krijg mijn scène dus nog.»

HUMO ‘Bigfoot Junior’ is opnieuw in 3D getekend. Had je nochtans niet gezegd dat die techniek dood is?

STASSEN «Ik ben een heel sterke believer van 3D geweest, en daarom zijn we van bij ons debuut ‘Fly Me to the Moon’ onze films zo gaan maken. Het publiek is echter teleurgesteld in 3D, en ze hebben gelijk: de meeste films zijn hoogstens 2.5D, want het is pas ná de opnames dat ze naar 3D worden omgezet. Zo is het de moeite niet waard, want het draagt niets bij aan de ervaring. Bij ons is dat anders, want wij besteden veel aandacht aan die derde dimensie. Dan vind ik het wél jammer dat ‘Bigfoot Junior’ in Frankrijk enkel in 2D te zien is.»