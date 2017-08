Daar kwam ik op nu ik op vakantie – we zijn in Italië – het onderwerp voor mijn column bedacht. Hier, op vakantie ben ik gedwongen gebruik te maken van openbare wc’s. Als er één ding is waar ik van gruwel, is het dat wel. Zelfs al zijn ze schoon, wat een enkele keer voorkomt, moet ik heel wat overwinnen om ze te gebruiken, want het idee dat talloze andere mensen me voor zijn geweest, is voor mij je reinste horror.

‘Wat heeft dat nu met het problematische karakter van rijkdom te maken?’ denkt u natuurlijk. Wel: als ik heel rijk was, dan zou ik overal waar ik kom de wc laten vervangen door een gloednieuwe. Ik zou een vrachtwagen voor mij uit laten rijden vol met nieuwe wc’s en een stel loodgieters, die overal waar ik ben het management met een flink geldbedrag ervan overtuigen hen razendsnel een nieuwe wc te laten installeren, zodat ik niet hoef te gaan zitten op een wc die al door anderen is gebruikt – zodat ik niet eens een door een ander gebruikte wc hoef te zien!

Ik houd u niet voor het lapje: dit is een serieus voornemen. En ik durf te wedden dat ik niet de enige vrouw ben die er dergelijke fantasieën op nahoudt. Volgens mij denken hele volksstammen vrouwen er precies zo over.