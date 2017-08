Koppensneller Herman Brusselmans: 'Meditatie helpt tegen stress en angst'

'Ach lul-de-behanger, rot toch op met je mediteren'

Bij lange niet. Meditatie is complete bullshit. Al wie langer dan twee minuten per week mediteert zou een schop tegen zijn kloten moeten krijgen, en als het een vrouw is: met haar kop ondergedompeld moeten worden in een emmer frietvet. Dan kan ze daarna uitgebreid haar haar gaan wassen, in plaats van te mediteren. Trouwens, wat is dat eigenlijk, mediteren? Geen hond die het kan uitleggen. Nochtans loopt er een neuroloog in het wild, een zekere Steven Laureys, die rondtoetert dat meditatie si en la is, en zus en zo, en dat je op een matje moet gaan zitten en je geest vrijmaken. Maar een definitie geven van mediteren en het nut ervan bewijzen? Ho maar, dat is te veel gevraagd van deze zwevende zak lucht. Hoe zo iemand neuroloog kan worden, is een raadsel zo groot als het ego van Kobe Ilsen.