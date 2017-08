‘Als er in Vlaanderen één iemand de rol van Bernie Sanders of Jeremy Corbyn kan invullen, dan toch wel Walter Zinzen,’ opperde schrijver David Van Reybrouck vorige week in dit eigenste blad. Dus trokken we naar Sterrebeek en vroegen we of de laatste pitbull-interviewer van de VRT daar ook zin in heeft, vijftien jaar nadat hij met pensioen is gegaan. ‘Een groenlinkse partij zou ik wel een fijn idee vinden, maar het is nog nooit gelukt.’