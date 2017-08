'O jeetje, dit zijn typisch zo'n uitspraken die me nog vijf jaar gaan achtervolgen, zeker?'

Roberto Martínez: ‘Belgische meisjes zijn heel mooi’

Eén jaar zit Roberto Martínez nu op de troon die voordien door de kloeke hammen van Marc Wilmots werd bezet, en afgaande op de resultaten van de nationale ploeg zit hij daar op zijn plaats. Maar wie ís die Spanjaard nu eigenlijk die België in 2018 naar de eerste wereldtitel uit z’n geschiedenis zal leiden? Even vragen.

Roberto Martínez «Als ik mezelf in één woord zou moeten omschrijven, dan zou ik zeggen: nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar andere mensen, naar andere culturen, naar andere manieren om met elkaar om te gaan. Die nieuwsgierigheid is me in mijn leven al van pas gekomen toen ik op mijn 22ste naar Engeland verhuisde om er te gaan voetballen (bij Wigan Athletic, red.). De cultuurshock die ik toen ervoer, was zo groot dat ik sindsdien nergens nog van opkijk. Culinair gezien, om te beginnen: inmiddels is er veel veranderd, maar in 1995 kon je bijvoorbeeld nergens in Engeland een espresso drinken – ze hadden er enkel thee, of ondrinkbare koffie uit veel te grote koppen.»