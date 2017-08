Alex Chilton was 16 toen hij als zanger van The Box Tops in de zomer van 1967 met ‘The Letter’ vier weken op de eerste plaats van de hitparades stond. Vijftien jaar, vier platen, nog drie nummer 1-singles en twee meesterwerken later stond hij borden te wassen in een restaurant in New Orleans.

Veel vooruitgang viel er niet te noteren in de vier jaar dat toetsenman John Evans, bassist Bill Cunningham, gitarist Gary Talley en drummer Danny Smythe als The Devilles in het clubcircuit van Memphis aanmodderden. Tot ze hun oog lieten vallen op Alex Chilton, een piepjonge snaak met de stem van een oude bluesman. Mét Chilton ging het ineens wel snel. Chips Moman, eigenaar van de American Sound Studios in Memphis, hoorde in Chilton de ideale vertolker van ‘The Letter’, een lied waarmee beginnend componist Wayne Carson bij hem was komen aankloppen. Carson zou vijf jaar later ook nog het door Elvis de eeuwigheid ingezongen ‘Always on My Mind’ schrijven. ‘The Letter’ én ‘Always on My Mind’: dan kun je wat ons betreft in vrede sterven. Wat Carson op 20 juli 2015 ook deed.