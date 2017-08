'De zeulburger is een zegen voor de volksgezondheid'

Dr. Koen De Zeulder «Elke ouder zou moeten weten dat die theorie klopt. Neem een pasgeboren kind, dat is van nature somber en neerslachtig. Die mormels doen weinig meer dan slapen en krijsen. De gemiddelde Nick Cave is er niks bij. Die constante huilbuien nemen pas af als het kind een maand of tien is, en het zijn eerste gemalen vlees in de patatjes krijgt toebediend.»

HUMO Maar er zijn toch ook vrolijke baby’s?