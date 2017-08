Koppensneller Herman Brusselmans: 'Vrouwenbrein 'actiever' dan dat van mannen'

'Als een vrouw graag dweilt, hoeft dat niet voort te komen uit de stimulans van haar prefrontale cortex'

Dat kan kloppen. Als bijvoorbeeld de man ’s avonds op de bank aan niets zit te denken en hersenloos naar het voetbal zit te kijken, denkt de vrouw: wat moet ik vandaag nog allemaal doen? Eerst de vaat, dan de was, als de kleine wakker wordt hem de borst geven, m’n oksels en m’n benen ontharen, en eventueel straks die pipo pijpen. Kortom, het brein van de vrouw draait op volle toeren, terwijl het enige wat door het brein van de man slentert is: ‘Verdomme, Lukaku had die kutbal er wel in kunnen schieten, de eikel.’