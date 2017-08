Voelt u zich soms eenzaam? U bent niet alleen

'Voor heel veel dingen hoef je de deur niet meer uit. Je hoeft geen mensen meer tegen te komen. Zo loert het isolement om de hoek'

Dick Willems, hoogleraar medische ethiek aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, is allerminst verrast door de feiten in Brugge. Hij is één van de auteurs van ‘De vele kanten van eenzaamheid’, een rapport dat werd opgesteld in opdracht van de Nederlandse Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Enkele opmerkelijke vaststellingen: eenzaamheid kent veel gezichten. Ze kan op onverwachte plekken toeslaan en – als u niet uitkijkt – ook ú overvallen. En soms blijkt eenzaamheid ook gewoon zeer heilzaam te zijn. Dat vraagt om enige uitleg!

Dick Willems «Het gangbare beeld over eenzaamheid, namelijk dat het vooral gaat om oudere mensen die achter de geraniums zitten weg te kwijnen, klopt helemaal niet. Mensen van alle leeftijden worden erdoor getroffen. Het speelt bijvoorbeeld ook erg bij jongeren en bij veertigers. Het is dus een probleem dat een flink aantal mensen in de bevolking treft.