Wat een filmzomer! ‘Wonder Woman’, ‘War for the Planet of the Apes’, ‘Spider-Man: Homecoming’, ‘Dunkirk’, ‘Cars 3’, ‘Baby Driver’: Hollywood blíjft ons overspoelen met blockbusters van torenhoog niveau. Deze week is het de beurt aan ‘Atomic Blonde’, een thermonucleaire actiebom die de multiplexen op hun grondvesten zal doen daveren. Hou u vast aan uw nacho’s!