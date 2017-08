Eva Devriendt (31), de vriendin van sterrenchef Kobe Desramaults: 'Ik denk niet dat ik zou kunnen samenzijn met iemand die elke dag om zes uur 's avonds thuis is'

HUMO Enkele jaren geleden had Johan Heldenbergh het over jou in een kranteninterview: ‘Haar moeder werkte bij Theater Zuidpool in Antwerpen. Ik zie de kleine Eva nog staan tekenen op de deuren en muren. Merkwaardig, ze kon dat niet laten.’

EVA DEVRIENDT (lacht) «Van zodra ik een potlood kon vasthouden, was ik volgens mijn moeder constant aan het tekenen. Mijn ouders (Wilfried Devriendt en Ingrid Van Kogelenberg, red.) zijn ook allebei tekenaars: ik zal het dus wel van hen meegekregen hebben.

»Ik begon te beseffen dat ik talent had toen de leraressen uit de lagere school me aanspoorden om naar de tekenschool te gaan. Op de kunsthumaniora kreeg ik nochtans te horen dat mijn werk te kitscherig was, en ook op de Academie in Brussel probeerden ze me een andere richting uit te duwen. Na een maand had ik er genoeg van: ik wilde me niet constant verantwoorden voor mijn stijl. Toen ben ik voor drie maanden naar een Grieks eiland getrokken — ik zeg liever niet welk precies, omdat het me te dierbaar is, en omdat ik er nog altijd jaarlijks ga wildkamperen. Hoewel iedereen over het eiland verspreid zit, leef je er toch op een bepaalde manier samen, waardoor je meteen een heel intense band opbouwt met de andere kampeerders. Ondertussen ken ik er ook wel wat eilandbewoners, en daardoor heb ik altijd het gevoel dat ik deel uitmaak van een grote familie. Hier in het Heuvelland is dat helemaal anders, wat me bij m’n terugkomst altijd een beetje een schok bezorgt.»