De fipronilzaak: 'Als we het gebruik van antibiotica niet minderen, zullen er nog veel meer doden vallen'

De uitdijende fipronilzaak maakt alvast één ding duidelijk: de industrie kijkt niet op een gifje meer of minder om ons voedsel panklaar te maken. En dit is nog maar het topje van de ijsberg, zegt Coilin Nunan, hoofdonderzoeker van Alliance to Save our Antibiotics, een Europese belangengroep die ijvert voor een vermindering van het antibioticagebruik in de voedselketen.