HUMO Aanvankelijk zou hij er eind 2016 al mee ophouden. Waarom kwam hij daarop terug?

Steven de Jongh (ploegleider Trek-Segafredo) «Hij voelde dat hij nog op niveau kon meedoen. Dit voorjaar liep het heel goed, en hij had nog graag een laatste keer de Tour gewonnen, maar dat is helaas niet gelukt. Eén valpartij kan het allemaal verpesten. Hij wordt ook een dagje ouder: hij moet heel veel opzijzetten voor zijn sport, en het wordt moeilijker om dat op te brengen. Alberto beseft nu: ‘Er is méér in het leven, ik heb niets meer te bewijzen.’»

HUMO Hoe moeten we ons hem herinneren?