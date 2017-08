Hoe sociale media troost bieden (1): Erika Van Tielen na de werkloosheid

'Ik heb mezelf op de rooster gelegd door over mijn problemen in dialoog te gaan'

Als iemand verstand heeft van sociale media en hun troostende capaciteiten, is het wel Erika Van Tielen (33). En niet alleen omdat ze een blogster van het eerste uur is en haar posts gretig worden gedeeld: toen ze in 2013 opstapte bij de VRT en in het openbaar een oproep lanceerde voor meer menselijkheid op het werk, barstte er een internetexplosie los waarvan ze, zo blijkt al snel, nog steeds niet helemaal is bekomen.

Erika Van Tielen «Ik wilde gewoon aan de bel trekken: ‘Kijk, dit is wat ik heb gemerkt, en als we nu eens proberen de dingen te veranderen, en mensen wat meer feedback te geven, dan kunnen we het werk voor iedereen aangenamer maken.’ Maar online is dat verhaal een compleet ander leven gaan leiden, het werd gereduceerd tot een persoonlijk vervolgverhaal: ‘Erika stopt bij de VRT!’, ‘Erika vindt geen werk!’, ‘Erika heeft nog steeds geen werk!’, ‘Erika vindt eindelijk werk!’. Het mankeerde er nog aan dat er een leuke Tiny-reeks van werd gemaakt. In die tijd was het nog zo bijzonder dat een bekend iemand zijn nek uitstak over een maatschappelijk thema, dat ik er alle controle over verloor. Zoiets gebeurt nu niet meer. Toen Ann Reymen het verhaal over haar preventieve borstoperatie postte, kwam er een discussie op gang die puur over het thema zelf ging.»