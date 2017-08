'Dankzij mijn verhaal ontdekten enkele van mijn volgers een tumor bij zichzelf'

HUMO De sociale media als troostbrenger, als warm bad van empathie en medeleven. Herken je dat?

Karl Vannieuwkerke (46) «Uit gesprekken met dokters en verplegers leerde ik dat veel mensen nood hebben aan steun. Praten over kanker is vaak nog taboe. Ze zeiden: ‘Jij kunt veel losmaken door dat wél te doen.’ Mensen met veel volgers op de sociale media kunnen een klein verschilletje maken. Ik heb dus geprobeerd met mijn bekendheid iets goeds te doen. Er kwamen heel veel reacties van mensen die zich in dezelfde situatie bevonden, maar geen klankbord hadden of de juiste informatie niet vonden, en die zich optrokken aan mijn verhaal. Twee, drie mensen hebben zo zelfs een soortgelijke tumor bij zichzelf ontdekt, terwijl speekselklierkanker toch heel zeldzaam is. Ze gingen naar dezelfde professor: ‘Ik voel ook een bolleke.’ Dan is het toch nuttig geweest.»