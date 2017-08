Ondernemen is hip: aantal start-ups breekt record

'Als werknemer loop je altijd het risico ontslagen te worden. Conclusie: het is veiliger om voor jezelf te beginnen'

In de zomer van 2013 wilde Raïssa De Vooght op vakantie en zocht ze iemand die voor haar drie poezen en twee honden wilde zorgen. Een dierenpension zag ze niet zitten, vriendinnen wilde ze niet lastigvallen. Maar bestond er geen dienst die bij haar thuis op haar huisdieren wilde komen letten? Nee, dus. Raïssa riep de hulp in van haar moeder om op haar lievelingen te passen, vertrok op vakantie en begon na te denken. Van kinds af was ze gek op dieren, maar haar droom als dierenarts had ze nooit waargemaakt. Dit was als geknipt voor haar.

Vier jaar later is Raïssa’s bedrijfje Pet Au Pair een gevestigde waarde voor mensen die een oppas voor hun huisdieren zoeken. Veertien meisjes in heel Vlaanderen doen elke dag hun ronde bij mensen thuis om hondjes uit te laten, kattenbakken te verversen, vogels en konijnen eten te geven, met de dieren te spelen en te knuffelen. Het maandloon dat Raïssa zichzelf uitbetaalt ligt – afhankelijk van de inkomsten – tussen 1.800 en 3.000 euro netto: een pak meer dan wat ze verdiende als hotelreceptioniste, de job die ze vier jaar geleden opgaf om met dit project te beginnen. ‘Veel mensen waren heel sceptisch toen ik eraan begon,’ zegt ze.