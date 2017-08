'Ik heb alles gedeeld, ik had immers niks te verbergen'

HUMO Op de spoedafdeling van het ziekenhuis was je blijkbaar lucide genoeg om in te checken en je man Jef te taggen in het bericht, of vergis ik me?

Sofie Goos «Half: ik wás inderdaad heel lucide, maar ik herinnerde me nadien toch niet meer dat ik sommige mensen had opgebeld om te vertellen wat er was gebeurd. En ik heb ook naar vriendinnen gemaild met de boodschap: ‘Iets minder goed nieuws vandaag.’ Een zwaar understatement, volledig te wijten aan de adrenaline (lacht).