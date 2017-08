Een mens van goede wil: Stefan Decuyper helpt kinderen in Kenia

‘Terug in België organiseerde ik een studentenfuif om geld voor haar in te zamelen. Ik haalde 1.500 euro op. Achteraf bleek dat ze een deel van het geld gebruikt had om haar eigen huwelijk te bekostigen.’ Stefan hield er een lichte kater aan over. ‘In 2012 reisde ik weer naar Nairobi en zocht ik die vrouw op. Ik was heel benieuwd naar de foto’s van haar trouwfeest (lacht). Ze werkte niet meer als ontwikkelingswerkster, maar zat in de marketing. ‘Je moet me begrijpen,’ zei ze. ‘Dat brengt meer op.’ Ze stelde me toen ook voor aan Mercy Wangechi, oprichtster en bezielster van Pamoja Mission Africa. Ik ging bij Mercy langs in haar kleine huis zonder elektriciteit of water. Zij droomde ervan kwetsbare plattelandskinderen te helpen via onderwijs en psychologische bijstand. Ik was onder de indruk en hielp haar met het oprichten van een Facebookgroep. Voor de rest reageerde ik afwachtend.»

HUMO U was bang dat ook Mercy u zou ontgoochelen?

Stefan Decuyper «Inderdaad, maar ik gunde haar het voordeel van de twijfel. In 2014 keerde ik terug om te zien of Pamoja Mission Africa echt de moeite waard was. Mercy had ondertussen in de provincie waar ze was opgegroeid een kleuterschooltje opgericht. Ze zocht sponsors om onderwijs en de opvang van vijftig kinderen te bekostigen. Dat vond ik fantastisch. Mercy is geboren in dezelfde omstandigheden als die kinderen. Ze weet hoe het is om op te groeien bij een alleenstaande moeder met zes kinderen en een loon van één euro per dag. Ze heeft zelf ervaren hoe het is om niet naar school te kunnen gaan. Terug thuis vroeg ik aan vrienden of zij het onderwijs van een kindje in Kenia wilden sponsoren. Ik overtuigde hen om elke maand ongeveer tien euro te storten op een speciale rekening. Dat verliep allemaal nogal amateuristisch. Ik stuurde Mercy zelfs de bankkaart op zodat ze in Kenia het geld uit de muur kon halen. Een paar maten zeiden: ‘Stefan, je moet dit toch een beetje deftiger aanpakken.’ Ze hadden gelijk en dus heb ik vorig jaar samen met hen de vzw Pamoja Mission opgericht.»