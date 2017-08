Dit is de authentieke Oliver. Niet veel later noemt hij ons al ‘mate’ en vertelt hij dat het publiek zijn echte baas is, op zijn vrouw na. ‘Ik ben behoorlijk mainstream. Daardoor voel ik me een soort ambtenaar; ik dien het volk.’

Oliver dwaalt soms eindeloos af, onder meer om bepaalde onderwerpen te ontwijken, maar misschien vooral omdat-ie al z’n hele carrière met een chronisch slaapgebrek kampt.

Zijn vijfde kind, River Rocket Blue Dallas, is vorig jaar in augustus geboren. Zijn oudste, Poppy Honey Rosie, is nu 15. Maar het zijn niet de kinderen die Oliver ’s nachts wakker houden: ‘Ik moet mezelf dwingen op tijd naar bed te gaan en mijn wekker te zetten. Het is raar, ik ben al 42 en ik moet mezelf er nog altijd aan herinneren dat het bedtijd is, dat ik moet stoppen met werken en e-mailen. Stop, stop, stop.’