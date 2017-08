‘Ik wil mezelf graag zien. Sinds ik dat besefte, is mijn leven beter. Sinds ik liever ben voor mezelf, ben ik nog liever voor anderen. Dat klinkt allemaal heel erg vaag, maar ja – hey – ik heb dit nooit eerder gedaan.’ De aanhef van ‘Anneliefs’, de blog die Annelies Moons sinds dit voorjaar bijhoudt over weer opstaan nadat twijfel en burn-out je gevloerd hebben, is tegelijk aandoenlijk én alleszeggend.