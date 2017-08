De strooptocht van tv-maker Eric Goens: 'Ik lig voortdurend in de struiken klaar om mijn gasten te overvallen'

HUMO Waarom moest je naar Zuid-Afrika voor ‘Die huis’?

Eric Goens «Ten eerste omdat het huis voor mijn gasten een onbekende omgeving moet zijn, een plek waarbij ze denken: ‘Waar kom ik in godsnaam terecht?’ Maar dat effect is na twee seizoenen ‘Het huis’ weg – mensen weten bij wijze van spreken beter waar de glazen staan dan ikzelf. Toen ik tegen de VRT zei dat ik ermee wou ophouden, stelden ze voor om een andere locatie te kiezen. Dus heb ik nagedacht over een plaats waar je opnieuw die complete ontreddering kon krijgen. Zo ben ik bij Zuid-Afrika uitgekomen, waar ik al was geweest voor de afleveringen van ‘Kroost’ met Kathleen Aerts en Regi Penxten. Er waren een aantal praktische overwegingen: Zuid-Afrika ligt in dezelfde tijdzone als hier, waardoor de gasten geen jetlag hebben, er is het prettige klimaat… Maar het was ook een inhoudelijke keuze: het land is maatschappelijk gezien heel interessant.»

HUMO Je trekt dus ook de straat op?