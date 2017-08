'Ik toon me bewust kwetsbaar, hopelijk helpt het mensen zich minder abnormaal te voelen'

Fleur van Groningen «Toen ik over mijn miskraam schreef, was dat niet in de hoop getroost te worden. Door het zelf mee te maken, besefte ik hoeveel mensen dat ook hadden doorstaan zonder er ooit over gepraat te hebben. Als het taboe errond één klein barstje oploopt, dan heeft die slechte ervaring toch een beetje een positief effect gehad.

»Ik ben niet op zoek naar een aai over het hoofd of naar wat aandacht. Maar als vrouwen me een berichtje sturen dat ze hun eigen ervaring herkennen in mijn woorden, zal ik natuurlijk niet doen alsof dat me koud laat.