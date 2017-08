'Hier werkten uitsluitend vrolijke en sterke mensen. Moe en ziek zijn deed je achter gesloten deuren'

HUMO Kwamen er op dat emotionele verhaal niet heel veel warme en troostende reacties?

Kathy Pauwels «Zeker, en dat deed deugd, maar niet alle berichtjes waren even positief. Ik kreeg ook reacties van mensen die een burn-out onzin vonden. Ze dachten dat ik me aanstelde. ‘Zullen al die burn-outpatiënten deze zomer wel aan hun barbecue kunnen zitten?’ vroeg er één. ‘En wij maar betalen.’ Dat kwam keihard aan. Zeker omdat ik zelf niets liever wilde dan weer zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Me nutteloos voelen vond ik het ergste. Maar goed, in die tijd wisten veel mensen niet goed wat een burn-out inhoudt. Ik heb wel gemerkt dat bij de ziekte van Karl Vannieuwkerke en Ivan De Vadder een heel grote solidariteit is ontstaan. Bij burn-out gebeurt dat toch minder snel omdat mensen het moeilijker kunnen plaatsen. Daarom ben ik de sociale media ook gaan mijden en ben ik lezingen gaan geven.