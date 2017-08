'Mijn ziekte is een deel van me, dus ik kan er maar beter over praten'

Even verder in het bericht: ‘We zijn november en ik ben op. Ik heb het heel hard geprobeerd. Maar het stopt als je niet meer weet wat je aan het proberen bent.’ De diagnose, de medicatie, de goeie én slechte dagen: op Facebook is Lenaerts er ook nu nog altijd even open over. Pijnlijk eerlijk.

HUMO Is er veel tijd geslopen tussen de eigenlijke diagnose en het punt waarop je er voor het eerst iets over op Facebook plaatste?