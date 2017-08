'Ik ben optimistischer dan vijf jaar geleden. Hernieuwbare energie breekt veel sneller door dan voorspeld, ook in China'

Vanuit het raam van zijn kantoor kijkt Hans Bruy ninckx (53) uit over Kongens Nytorv, het ooit zo statige maar nu tot een bouwput herschapen plein in het hart van Kopenhagen. Op zowat alle grote pleinen in de Deense hoofdstad zijn bulldozers duchtig aan het graven. ‘Ze bouwen aan een gesofisticeerd metronetwerk,’ zegt de voormalige professor internationale milieupolitiek. ‘Onder dit plein komt een station. De Denen sparen kosten noch moeite om van Kopenhagen een leefbare, duurzame stad te maken. Koning auto heeft hier al jaren niet veel meer in de pap te brokkelen.’

Sinds juni 2013 is Hans Bruyninckx directeur van het in Kopenhagen gevestigde Europees Milieuagentschap (EMA). Onder zijn leiding verzamelen de tweehonderd medewerkers van het EMA wetenschappelijke kennis over de toestand van de planeet. Hun rapporten vormen de basis voor het Europese klimaat- en milieubeleid. ‘Dertig jaar geleden focuste dat beleid zich op proper water en schone lucht en werd vooral de industriële vervuiling geviseerd,’ zegt hij. ‘Vandaag bepaalt het milieu- en klimaatbeleid mee hoe onze toekomstige samenleving eruit zal zien.’