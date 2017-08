Cisse Severeyns «Het programma is een soort ‘Komen eten’ waarbij je een week met mekaar optrekt en punten krijgt, maar dan met huizen. We zijn met drie makelaars en krijgen de opdracht een huis te zoeken voor potentiële kopers. In Nederland is dat al langer gebruikelijk, bij ons zoeken mensen nog vaak zelf, via een website. Of ze stoppen bij een huis waar ze voorbij rijden en dat te koop staat.»

HUMO Waarom besloot je mee te doen?

Severeyns «Omdat het competitief is, iets wat ik ook als voetballer jarenlang ben geweest. En omdat het goeie reclame is. Ik zit ondertussen elf jaar in het vastgoed, ben er extra voor naar school geweest én heb stage gelopen, maar toch zijn de mensen nog niet overtuigd dat ik een volwaardige makelaar ben. Een paar jaar geleden had ik een bijzonder aangenaam gesprek met een huiseigenaar, tot hij me na een kwartier vlakaf zei: ‘Cisse, gij hebt een hele goeie babbel, maar ik kan mijn huis toch niet laten verkopen door een voetballer?’»