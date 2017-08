Het is zomer, en dus presenteert Madrid zich in een gebloemde bikini. Maar zó kan de zon het onmogelijk bedoeld hebben: op het Download Festival moet Triggerfinger soundchecken bij 35 graden. Ver van huis gunnen Ruben Block (48), Mario Goossens (45) en Paul Van Bruystegem (58) – zo is hij door de paspoortcontrole geraakt, maar blijft u vooral Lange Polle zeggen – zich enkele avant-premières, voor straks de échte tour volgt. ‘Spannend,’ zegt laatstgenoemde twee meter. En niet alleen omdat Triggerfinger zichzelf nieuwe kleren genaaid heeft.

Lange Polle «Voor mij is het een comeback: ik heb ernstige gezondheidsproblemen gehad. Op het einde van onze vorige tour voelde ik me niet lekker. Maar één van mijn grootste talenten is zorgwekkende symptomen negeren. Ik ben van de generatie die niet snel naar meneer doktoor loopt, hè. Mijn vriendin gilde mij het ziekenhuis in, en toen ik daar uiteindelijk belandde, bleek ik hartproblemen te hebben. Er zat 27 liter vocht in mijn lijf: die meneer doktoor was méér dan nodig.