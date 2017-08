Kleine zus Solange wordt superster en activiste: 'Als vrouw, en zeker als zwarte vrouw, moet je twee keer zo hard werken om iets te bereiken.'

'Als vrouw, en zeker als zwarte vrouw, moet je twee keer zo hard werken om iets te bereiken. En daar neem ik geen vrede mee'

In september van vorig jaar publiceerde Solange een essay met de titel: ‘And Do You Belong? I Do’. Ze beschrijft er in één lange adem hoe het is om een zwarte vrouw te zijn in Amerika – het thema waar heel ‘A Seat at the Table’ om draait – en geeft als voorbeeld een rustig avondje uit met haar man en kind. Ze gingen naar een optreden van Kraftwerk (cool!) en kregen pardoes een half opgevreten limoen en een sliert ‘N-words’ naar hun kop geslingerd. Waarom? Omdat ze in het zicht van enkele dametjes achter hen stonden te dansen.