Zomerliefdes (7): de revolutie van Vincent Van Quickenborne (Open VLD)

'Volgens mijn vrouw was ik een lelijke vent met flaporen, slobberkleren en een onnozel brilletje'

De oude Van Quickenborne zou deze zomer van het ene festival naar de andere spectaculaire reisbestemming zijn geduikeld. De nieuwe was tevreden met een weekje Cadzand, met vrouw en dochtertje. Zorgeloos gezinsgeluk. Tot het bericht kwam dat zijn vader, die aan alzheimer lijdt, vermist was.

Vincent Van Quickenborne «Wat we in die bange uren hebben meegemaakt, wens ik niemand toe. Het was op mijn verjaardag, 1 augustus. We hadden een drink gepland op het strand. Er stond een kuip vol ijsgekoelde pintjes klaar, belegde broodjes. Ik had mijn hele familie en enkele vrienden uitgenodigd. Om vier uur ’s namiddags sms’te mijn moeder dat ze nog niet kon vertrekken: mijn vader was nog niet teruggekeerd van een fietstocht. En een uur later nog altijd niet. Ik kreeg een naar voorgevoel en raadde haar aan de politie te verwittigen.