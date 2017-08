Straks, in september, bestaat Woestijnvis twintig jaar. Het productiehuis van Wouter Vandenhaute en Erik Watté takelde televisie in Vlaanderen weg van de pechstrook, en zette opwindende nieuwe standaarden. Drie weken lang puzzelt Humo de geschiedenis zorgvuldig weer bij elkaar: van de roerige pioniersjaren over het tijdperk van goud en glorie tot de jaren van het penibele pokeren met de zenders VIER en VIJF. Deel één: ‘Bazen? Hier zijn geen bazen.’