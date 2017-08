Michel Preud'homme, voetbaltrainer op rust: 'De eerste maanden was ik euforisch. Ik voelde me vrij. Tot ik in een dip terechtkwam'

Hij keepte zich naar de wereldtop, en ook als trainer was het hoogste niet hoog genoeg. Michel Preud’homme (58) laafde zich aan prijzen en erkenning, tot het leven hem inhaalde. ‘Ik dacht: ben ik niet iets aan het missen?’ Sinds hij op 21 mei 2017 voor het laatst opstond uit de dug-out van Club Brugge, heeft hij zich teruggetrokken in de armen van zijn vriendin in Bordeaux. Het lichaam herstelt langzaam, het hoofd is weer vrij. ‘Sinds mijn achttiende ben ik jaar in, jaar uit met voetbal in de weer geweest. Nu kan ik ’s morgens ongestoord ontbijten en mijn berichten lezen bij een tas koffie: dat is goud waard.’