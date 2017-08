'We zullen allemaal om de vijf of tien jaar volledig opnieuw moeten beginnen, in een nieuwe baan, in een nieuw bedrijf'

Het adviesbureau Deloitte heeft berekend dat 300.000 Nederlandse studenten een opleiding volgen die garant staat voor een enkeltje richting werkloosheid. 49 procent van de leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs, 19 procent van de hogeschoolstudenten en 10 procent van de universitairen worden opgeleid voor jobs die binnenkort niet meer zullen bestaan door de oprukkende digitalisering en de automatisering. Volgens Deloitte liggen de percentages in Vlaanderen even hoog: het diploma van 70.000 scholieren, 22.000 hogeschoolstudenten en 12.000 universitairen leidt recht naar de RVA of het OCMW – een legertje van 104.000 nieuwe werklozen.

‘De digitalisering bedreigt zowat alle administratieve en dienstverlenende jobs,’ zegt Katleen De Rick, onderzoekster aan het HIVA, het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven.