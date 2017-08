De shitlist: welke diploma's leiden recht naar een werkloosheidsuitkering?

Toch redelijk van de pot gerukt artikel. Is zie niet in waarom bijvoorbeeld koks, bakkers, handelsvertegenwoordigers of boekhouders geen job meer zouden vinden in een geautomatiseerde toekomst. Overal waar een menselijk contact het verschil kan maken zal nog niet zo snel verdwijnen ook al kan een intelligente machine hetzelfde werk doen. De meest bedreigde jobs voor de komende jaren lijken me eerder die van "onderzoekers" aan het HIVA of arbeidsconsulenten bij de VDAB. Dat is juist het werk dat probleemloos door computers met big data kunnen uitgevoerd worden. Wie zijn zij dan om hier paniek te zaaien.