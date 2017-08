'Dat gesleur met voedsel van de ene kant van de planeet naar de andere is onhoudbaar voor mens en natuur'

Het is zijn eerste grote Humo-interview, na bijna 20 jaar toppolitiek, en dat vraagt om een keizerlijke entree… op een Specialized-racefiets. Lekker groen, net als het rustieke Westkapelle, dat zijn schoonheid dankt aan het ontbreken van hoge betonnen gedrochten. Hier in Zeeland overzomert hij met vrienden in een vakantiehuisje, om te wandelen en te fietsen: ‘Ik verkies de kust boven de cols. Om bergop te rijden ben ik wat te zwaar.’ Van tegen de wind in beuken kent hij dan weer alles, als enige Europarlementslid van Groen.

HUMO U ijvert al een half leven voor een betere voedselveiligheid. Wat leert de eiercrisis u nog over de voedselindustrie?