Zaventem onder vuur: Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport

De zomervakantie heeft de landing ingezet, binnen afzienbare tijd taxiën we terug naar de routineuze standplaats van het leven. Een ideaal moment om met de CEO van Brussels Airport, Arnaud Feist, terug te kijken op de woelige vlucht die onze nationale luchthaven de voorbije jaren heeft doorstaan. We beginnen bij de meest turbulente episode uit haar bestaan: de aanslagen van 22 maart 2016. ‘Eén van mijn medewerkers belde me vlak na de aanslag vanuit de terminal. ‘Dit is een oorlogszone,’ zei hij.’