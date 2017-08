'Een Duitse journalist zei: 'U hebt iets waar miljoenen mensen naar verlangen. U hebt rust, stilte en een eenvoud van bestaan''

Dit is het land waar de kerken uientorens hebben en waar de schoenwinkels adverteren met de leus: ‘Een goed humeur begint bij goede bergschoenen’. Saalfelden is een toeristenstadje in de Oostenrijkse deelstaat Salzburg. Hoog boven Saalfelden verheft zich een kluis (° 1664) die nu bewoond is door Stan Vanuytrecht (58) uit Diest.

Vanop de wandelaarsparking vertrekt een ‘Stilteweg’. Het bord zegt dat de mens ‘meer dan ooit nood heeft aan plaatsen van stilte, eenvoud en eenzaamheid als tegenpolen van stress, economische druk en overconsumptie’, en dat het 35 minuten stappen is.