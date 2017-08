Ramptoerisme (slot): op citytrip naar het Stockholm van na de aanslagen

'Terreur is de prijs die het Westen betaalt om het Westen te zijn'

Na een carrière in de vaderlandse politiek trok onze voormalige eerste minister via een topfunctie bij de OESO in Parijs naar het noorden, om er in Stockholm als secretaris-generaal van het International Institute for Democracy and Electoral Assistance verkiezingen over de hele wereld in goede banen te leiden. Door de wispelturigheid van het lot is hij goed op weg om aanslagdeskundige te worden.

yves Leterme «Toen ik nog voor de OESO werkte, woonde ik vlakbij de Porte de Vincennes, waar in januari 2015 een IS-aanhanger de klanten in de Joodse winkel Hyper Cacher gijzelde. De hele operatie verliep daar enorm chaotisch, zowel bij het publiek als bij de veiligheidsdiensten. In Stockholm ging het er veel gedisciplineerder aan toe.»