Een mens van goede wil: Juno van Zon redt de wilde beesten uit de zoo van Aleppo

'Ook dieren lijden in tijden van oorlog'

Dus studeerde hij eco en wildlife en ging hij aan de slag als verzorger van grote katachtigen in een Nederlands opvangcentrum van de internationale dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeters. ‘Via onze opvangcentra en reservaten over de hele wereld bieden we snelle en directe hulp aan dieren in nood. Bij natuurrampen sturen we onze teams met medicijnen en voedsel naar de getroffen gebieden. We rukken ook uit in tijden van oorlog en hebben daarvoor een speciaal interventieteam samengesteld.’

HUMO Waar u nu met de reddingsactie in Aleppo zelf ook deel van uitmaakt?